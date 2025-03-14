«Усиливают страхи»: Почему фильмы-катастрофы не привлекают россиян

Эксперты называют главной премьерой недели фильм-катастрофу «Крушение мира». По сюжету фильма, миру угрожает смертельный вирус, заражающий только богатых и влиятельных людей. Режиссером проекта выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по фильму «Платформа». По словам Ромодановской, общие кассовые сборы новой картины определит «сарафанное радио» после первого уикенда проката.



«Сегмент аудитории ужастиков в России - порядка 200 тысяч человек. С фильмами-катастрофами сложнее, поскольку в жанре хоррора зрителю все понятно, будут пугать. В катастрофах нужна сильная составляющая экшена, если ее нет, никакой катастрофой проект не спасешь. Дополнительные расширения важны, однако иногда, расширив жанр, режиссер не попадает ни в один из них. Дополнительные триллер и фантастика, безусловно, дадут фильму больший охват аудитории. Все зависит от того, насколько справился режиссер. На первой неделе любители жанра пойдут в кино, а дальше заработает «сарафанное радио», если первым зрителям фильм не понравится, то на второй неделе сборы упадут. Для российского зрителя катастрофа сейчас – не самый актуальный жанр. Мы и так живем в стрессе, еще и смотреть на катастрофы», - сказала она.