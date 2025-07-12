МИД РФ: Лавров был принят Ким Чен Ыном в рамках визита в КНДР
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Российский МИД также опубликовал фото Лаврова и Ким Чен Ына, на которой глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.
Напомним, Лавров прибыл в КНДР с трехдневным рабочим визитом.
Дипломат уже провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По итогам встречи Лавров заявил, что новый курорт «Вонсан-Кальма», который открыт в июне 2025 года, может завоевать популярность среди россиян. Лавров назвал Вонсан «очень хорошим туристическим объектом», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru