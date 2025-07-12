СМИ: Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за ее адвоката

Суд в Москве временно оставил без рассмотрения жалобу родственницы умершего политика Владимира Жириновского по делу о его наследстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Известно, что женщина пыталась оспорить решение суда. В материалах говорится, что адвокат Соколовой не предоставил документ, который подтвердил бы наличие у него юридического образования. При этом он должен будет устранить этот недостаток до 8 августа 2025 года.