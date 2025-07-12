СМИ: Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за ее адвоката
Суд в Москве временно оставил без рассмотрения жалобу родственницы умершего политика Владимира Жириновского по делу о его наследстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Известно, что женщина пыталась оспорить решение суда. В материалах говорится, что адвокат Соколовой не предоставил документ, который подтвердил бы наличие у него юридического образования. При этом он должен будет устранить этот недостаток до 8 августа 2025 года.
В начале июня стало известно, что племянница Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение Преображенского районного суда Москвы. До этого он отказал ей и другой племяннице политика Наталье Соколовой в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.
Ответчиками по делу выступили сыновья основателя ЛДПР Олег Эйдельштейн и Игорь Лебедев (теперь Давид Гарсиа). Истцы также потребовали вернуть в наследственную массу недвижимое имущество, в том числе две квартиры, земельный участок и жилой дом. Однако суд отказал им и в этих требованиях.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дочь убитого основателя «Комбинации» Александра Шишинина судится за права на песни группы.
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