Лавров: Пхеньян подтвердил однозначную поддержку всех целей СВО

КНДР в ходе переговоров с российской стороной подтвердила однозначную поддержку всех целей спецоперации России на Украине и действий руководства РФ. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

По словам Лаврова, российская сторона в очередной раз выразила признательность за вклад северокорейских военных в освобождение Курской области.