Лавров: Пхеньян подтвердил однозначную поддержку всех целей СВО

КНДР в ходе переговоров с российской стороной подтвердила однозначную поддержку всех целей спецоперации России на Украине и действий руководства РФ. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

По словам Лаврова, российская сторона в очередной раз выразила признательность за вклад северокорейских военных в освобождение Курской области.

Лавров прибыл в КНДР с трехдневным визитом

Он также добавил, что предложение об оказании военной помощи в освобождении этого российского региона от ВСУ и иностранных наемников исходило от КНДР. При этом министр объяснил, что Пхеньян самостоятельно выдвигает формы, в которых реализуется договор о стратегическом партнерстве с Москвой.

Ранее глава МИД РФ объявил, что Россия и КНДР собираются возобновить морское сообщение между двумя государствами, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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