«Зритель пойдет в кино»: Исаев об ожидаемых сборах ужастика «Обезьяна» по Кингу

Комедийный ужастик «Обезьяна», основанный на произведении Стивена Кинга, вышел в российский прокат 27 февраля, и за четыре дня освоил 75 миллионов рублей. Режиссером фильма является Осгуд Перкинс, который ранее работал над проектом «Собиратель душ» (392 миллиона рублей в российском прокате) с Николасом Кейджем. Исаев допустил, что новая картина Перкинса сможет заработать в российских кинотеатрах до 225 миллионов рублей.

«За последние годы российский зритель изголодался по качественному зарубежному контенту, которого сейчас крайне мало в официальном прокате. Каждый такой фильм, тем более картина по роману Стивена Кинга, может побудить зрителей пойти в кино. В прошлом году летом вышла картина "Собиратель душ" с Николасом Кейджем. Фильм собрал почти 400 миллионов рублей в прокате, поскольку в нем есть что-то интересное и большая голливудская звезда. Аналогичным был кейс "Субстанции". Думаю, "Обезьяна" может собрать в два-три раза больше того, что мы увидели на старте. Такие фильмы во многом оказываются фанатскими и сильно обваливаются на втором уикенде. Однако, если раскачается более широкая аудитория, фильм будет работать в долгую», - пояснил он.