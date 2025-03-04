«Зритель пойдет в кино»: Исаев об ожидаемых сборах ужастика «Обезьяна» по Кингу
Любовь российской аудитории к фильмам ужасов является уникальным жанровым кейсом, сказал НСН Роман Исаев.
Российский зритель изголодался по качественному зарубежному контенту, особую любовь молодая аудитория питает к фильмам ужасов, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Комедийный ужастик «Обезьяна», основанный на произведении Стивена Кинга, вышел в российский прокат 27 февраля, и за четыре дня освоил 75 миллионов рублей. Режиссером фильма является Осгуд Перкинс, который ранее работал над проектом «Собиратель душ» (392 миллиона рублей в российском прокате) с Николасом Кейджем. Исаев допустил, что новая картина Перкинса сможет заработать в российских кинотеатрах до 225 миллионов рублей.
«За последние годы российский зритель изголодался по качественному зарубежному контенту, которого сейчас крайне мало в официальном прокате. Каждый такой фильм, тем более картина по роману Стивена Кинга, может побудить зрителей пойти в кино. В прошлом году летом вышла картина "Собиратель душ" с Николасом Кейджем. Фильм собрал почти 400 миллионов рублей в прокате, поскольку в нем есть что-то интересное и большая голливудская звезда. Аналогичным был кейс "Субстанции". Думаю, "Обезьяна" может собрать в два-три раза больше того, что мы увидели на старте. Такие фильмы во многом оказываются фанатскими и сильно обваливаются на втором уикенде. Однако, если раскачается более широкая аудитория, фильм будет работать в долгую», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в России есть аудитория, которой интересны фильмы ужасов.
«На ужастики зритель ходит с огромным удовольствием, это уникальный жанровый кейс российской аудитории. Даже очень проходные картины, как очередной "Астрал", собирают свои 50 миллионов рублей, поскольку молодежь на них ходит. Зритель хочет пойти на зарубежный ужастик качественного или хотя бы среднего уровня, пощекотать себе нервы. Это молодая аудитория, которая не пойдет на сказку или очередные приключения богатырей. Для многих подобные фильмы - единственный контент, ради которого стоит в кинотеатр ходить», - заявил Исаев.
По итогу 2024 года самой успешной зарубежной новинкой в российском прокате стал французский фильм «Граф Монте-Кристо» (сборы 621 млн рублей). Второе место занял мультфильм «Приключения Паддингтона 3» (591 млн рублей), третье - боди-хоррор с Деми Мур «Субстанция» (552 млн рублей), передает «Радиоточка НСН».
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