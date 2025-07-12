В ГД напомнили о повышении пенсий с 1 августа
В России пенсионеры, которым в июле 2025 года исполнилось 80 лет, и те россияне, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, с 1 августа текущего года получат повышенную пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Политик напомнил, что размер базовой фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2025 году составляет 8 тысяч 907 рублей 70 копеек, и при достижении пенсионером 80 лет она увеличивается до 17 тысяч 815 рублей 40 копеек. По словам Гаврилова, это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе человека есть в системе.
Он подчеркнул, что пенсионная система в стране функционирует по принципу отсроченного действия. В связи с этим, если у гражданина право появилось в одном месяце, то доплата будет отражена в выплатах со следующего месяца.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью НСН объяснила, что для снижения возраста получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока является непомерной суммой для бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru