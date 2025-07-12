СМИ: В ДТП в Ленобласти погиб один из разработчиков вакцины Спутник V

Известно, что 11 июля грузовик MAN с полуприцепом из-за лопнувшего колеса выехал на встречную полосу, после чего врезался в Audi Q7. За рулем легкового авто и находился ученый. Коллеги Захарова подтвердили информацию о его гибели, но воздержались от подробных комментариев.

Согласно данным полицейского главка, водителем грузовика оказался 32-летний гражданин Киргизии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье в ДТП на трассе М-4 погиб один человек, еще минимум семь получили травмы.