Глава ФПБК Бородин: Популярная соцсеть продвигает Меладзе и Пугачеву
Система музыкальных рекомендаций в популярной российской социальной сети предлагает к прослушиванию песни артистов, которые уехали из страны после начала СВО, тем самым продвигая их творчество. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.
Он обвинил сервис в том числе в продвижении композиций Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Светланы Лободы, которых сам глава ФПБК назвал «предателями родины».
«Предлагать их в рекомендациях на первых же вкладках — верх цинизма, безнаказанности и подлости!» - считает общественный деятель.
По его мнению, такая выборка музыки в сервисе говорит об осознанной поддержке соцсетью уехавших артистов. Бородин также отметил, что это позволяет им продолжать зарабатывать на российских слушателях и за пределами России.
Ранее Виталий Бородин в интервью НСН сказал, что, если рэпер Jah Khalib приедет в Россию для проведения концерта в Москве, организаторы мероприятия будут привлечены к ответственности, так как зарабатывание денег в РФ артистами, поддерживающими Украину, по словам общественника, недопустимо.
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