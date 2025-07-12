Глава ФПБК Бородин: Популярная соцсеть продвигает Меладзе и Пугачеву

Система музыкальных рекомендаций в популярной российской социальной сети предлагает к прослушиванию песни артистов, которые уехали из страны после начала СВО, тем самым продвигая их творчество. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

Он обвинил сервис в том числе в продвижении композиций Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Светланы Лободы, которых сам глава ФПБК назвал «предателями родины».