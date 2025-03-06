«Новый киноязык!»: Герман-младший о необходимости авторских фильмов

Кинорежиссер фильмов «Онегин», «Гудбай, Америка!» и «Что творят мужчины!» Сарик Андреасян ранее в ходе лекции в московском киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Тарковского. Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». По его словам, если студенты хотят быть «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами», то ему не о чем с ними разговаривать. Герман-младший отметил, многие авторские фильмы зарабатывают хорошие деньги в прокате.

«Авторские фильмы зачастую приносят довольно много денег. Мы знаем фильмы Александра Сокурова, которые хорошо проходили в международном прокате, знаем работы Вима Вендерса, Алехандро Иньярриту, Боба Фосса, Джима Джармуша, некоторые работы Фрэнсиса Копполы тоже можно отнести к авторскому кино. Огромное количество в мире фильмов, которые можно отнести к авторским. Их пересматривают, они продолжают приносить деньги десятилетиями. Бывает авторское кино, которое сразу приносит деньги, бывает авторское кино, которое совсем не приносит деньги, бывает авторское кино, которое приносит деньги в долгую. Цикл жизни авторского кино зачастую больше, чем коммерческого», - сказал собеседник НСН.