«Ищу шпионов»: Ералаш из «Слова пацана» стал бояться ездить на поездах

Ярослав Могильников рассказал НСН, что после съемок в новом фильме «Красный шелк» он приобрел интерес к чтению и страх перед поездами.

Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале «Слово пацана», рассказал корреспонденту НСН о съемках в новом фильме «Красный шелк».

20 февраля 2025 года в прокат выйдет фильм «Красный шелк». Это детективный экшен, который рассказывает о жизни бывшего царского агента в годы СССР.

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«Лично для меня в фильме есть все, начиная от красивых кадров и прекрасного актерского кастинга, заканчивая нереально захватывающим сюжетом. Я помню, когда первый раз прочитал сценарий, я был в полном восторге, потому что до этого я вообще не очень любил читать, но когда я прочитал этот сценарий, мне сразу захотелось читать книги», - поделился он впечатлениями на фестивале «Хомякон».

Также Могильников признался, что теперь боится ездить на поездах, «всегда ищет шпионов».

«И после того, как я снялся в этом проекте, я стал бояться ездить на поездах. Теперь каждый раз, когда я езжу на поездах, я всегда ищу шпионов там. Хотя, казалось бы, кто мог украсть мой «Доширак»? Просто люди в плацкарте все выглядят очень подозрительно», - пошутил он.

Ранее актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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