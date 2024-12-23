«Ищу шпионов»: Ералаш из «Слова пацана» стал бояться ездить на поездах

«Лично для меня в фильме есть все, начиная от красивых кадров и прекрасного актерского кастинга, заканчивая нереально захватывающим сюжетом. Я помню, когда первый раз прочитал сценарий, я был в полном восторге, потому что до этого я вообще не очень любил читать, но когда я прочитал этот сценарий, мне сразу захотелось читать книги», - поделился он впечатлениями на фестивале «Хомякон».

Также Могильников признался, что теперь боится ездить на поездах, «всегда ищет шпионов».

«И после того, как я снялся в этом проекте, я стал бояться ездить на поездах. Теперь каждый раз, когда я езжу на поездах, я всегда ищу шпионов там. Хотя, казалось бы, кто мог украсть мой «Доширак»? Просто люди в плацкарте все выглядят очень подозрительно», - пошутил он.

Ранее актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана», передает «Радиоточка НСН».

