Экшен и Батый: Режиссер «Злого города» Буслов уверен в миллиардных киносборах
Фильм «Злой город» сможет отвлечь россиян от сказок, многие идут смотреть киноленту второй раз, сказал НСН Константин Буслов.
Режиссер фильма «Злой город» Константин Буслов выразил надежду в эфире НСН, что кинолента сможет отвлечь российского зрителя от сказок и заработать в прокате свой миллиард рублей.
В фильме «Злой город» об осаде Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке сыграла дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова по имени Леонела. Кинолента вышла на большие экраны 30 января. На сегодняшний день киносборы превысили 155 миллионов рублей. Буслов рассказал, что при создании фильма съемочная группа консультировалась с историками.
«История о том, как маленький русский город Козельск встал на пути у целого монгольского войска во главе с ханом Батыем, движущегося на Русь, зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью. В кинематографе об этом факте русской истории на сегодняшний день я не встречал подобных произведений. Ранее у меня были исторические проекты, но такая сложнопостановочная картина огромного масштаба - впервые! Конечно, мы консультировались с историками, посещали сам Козельск и его музей, общались с главным архитектором и департаментом культуры города, с представителями мэрии Козельска. Кроме того, на протяжении всей подготовки и в съемочном периоде на проекте был консультант из Государственного Кремлевского Музея», - рассказал Буслов.
Буслов выразил надежду на то, что «Злой город» соберет в прокате миллиард рублей.
«Очень хочется верить, что «Злой город» сможет отвлечь кинозрителей от сказок. Шансы очень высоки! Если будет хорошее количество сеансов, и успешно сработает наша стратегия работы вдолгую, картина, без сомнений, соберет свой миллиард. Уже идет положительный «сарафан». И немаловажный момент - большое количество тех, кто уже посмотрел фильм, повторно идут на него в кино», - заключил режиссер.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что у «Злого города» есть шансы стать миллиардером, однако он не обойдет по популярности такие хиты, как «Бременские музыканты», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие.
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