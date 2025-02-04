Экшен и Батый: Режиссер «Злого города» Буслов уверен в миллиардных киносборах

Буслов выразил надежду на то, что «Злой город» соберет в прокате миллиард рублей.

«Очень хочется верить, что «Злой город» сможет отвлечь кинозрителей от сказок. Шансы очень высоки! Если будет хорошее количество сеансов, и успешно сработает наша стратегия работы вдолгую, картина, без сомнений, соберет свой миллиард. Уже идет положительный «сарафан». И немаловажный момент - большое количество тех, кто уже посмотрел фильм, повторно идут на него в кино», - заключил режиссер.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что у «Злого города» есть шансы стать миллиардером, однако он не обойдет по популярности такие хиты, как «Бременские музыканты», «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие.

