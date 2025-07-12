В результате атаки БПЛА ВСУ на стадионе «Белгород Арена» начался пожар

В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА ВСУ на «Белгород Арену» на крыше стадиона начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что во время ЧП никто не пострадал. При этом известно, что работу пожарных осложнили повторные атаки украинских военных. В городе звучала сирена.