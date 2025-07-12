В результате атаки БПЛА ВСУ на стадионе «Белгород Арена» начался пожар

В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА ВСУ на «Белгород Арену» на крыше стадиона начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что во время ЧП никто не пострадал. При этом известно, что работу пожарных осложнили повторные атаки украинских военных. В городе звучала сирена.

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По данным источника, ВСУ выпустили по Белгороду оснащенные системой автоматического донаведения на цель дроны-камикадзе «Дартс», способные нести до четырех кг взрывчатки.

До этого в Министерстве обороны России объявили, что утром 12 июля с 08:50 до 09:50 часов по московскому времени дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале писал, что в результате атаки были повреждены фасад, балкон в многоквартирном доме, два коммерческих объекта и четыре авто.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 12 июля силы ПВО ликвидировали более 30 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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