Минобороны: ВС РФ поразили военно-промышленные предприятия ВСУ во Львове и Харькове

Ночью 12 июля российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Харькове, Львове и Луцке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, ВС РФ также удалось уничтожить инфраструктуру украинского военного аэродрома. Отмечается, что российская сторона нанесла групповой удар по объектам ВСУ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА.

Ранее в МО сообщили, что ночью 12 июля над несколькими регионами страны российские силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеВСУУкраинаРоссияМинобороны РФ

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