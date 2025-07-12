Минобороны: ВС РФ поразили военно-промышленные предприятия ВСУ во Львове и Харькове
Ночью 12 июля российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Харькове, Львове и Луцке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, ВС РФ также удалось уничтожить инфраструктуру украинского военного аэродрома. Отмечается, что российская сторона нанесла групповой удар по объектам ВСУ высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА.
Ранее в МО сообщили, что ночью 12 июля над несколькими регионами страны российские силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru