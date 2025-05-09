Успех «Шелка» и «Нэчжи»: РФ и КНР договорились о совместном кинопроизводстве

«Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шелк", премьера которого была весьма успешной», - сказал российский президент, выразив уверенность в том, что на большие экраны выйдет еще немало совместных киноработ.

«КРАСНЫЙ ШЕЛК» В КИТАЕ

Детектив режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» совместного российско-китайского производства вышел в прокат в России 20 февраля 2025 года.