Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что военная драма «В списках не значился» в первые выходные после премьеры возглавила российский кинопрокат, преодолев планку в 235 миллионов рублей, однако кинотеатры ожидали, что общие сборы уикенда будут сопоставимы с показателями прошлых лет, когда в прокат выходила крупная зарубежная новинка. Как напомнила Ромодановская, кинотеатры и прежде нередко отказывались от иностранного контента ради поддержки российского кино в определенные даты.

«Не стоит гадать, какой могла бы быть касса этого года с зарубежными премьерами, есть, как есть. "В списках не значился" достаточно специфическое, тематическое кино, на тематической дате. На мой взгляд, сборы у картины адекватные. Практика, когда с дат вокруг майских праздников сносят иностранное кино, действует давно, она не в последние три года была введена. Так делали еще до коронавируса. К примеру, в 2019 году "Мстители: Финал" вышли в российский прокат только 29 апреля (премьеру перенесли с 25 апреля по требованию Минкульта для продвижения российского фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым). В этом году погода в некотором смысле помогла кинотеатрам, но много людей все равно уехали на дачу», - уточнила она.