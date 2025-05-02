«Джокер-2» признали самым провальным фильмом 2024 года

УБЫТОЧНЫЙ «ДЖОКЕР»

Накануне стало известно, что самым убыточным фильмом 2024 года был признан фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».

Бюджет продолжения «Джокера» составил около $371 млн, поэтому для того, чтобы окупиться картина должна была заработать не менее $450 млн. При этом ее окончательная выручка, по данным «Кинопоиска», оказалась лишь $207,5 млн.

Согласно информации портала «Deadline», в ТОП-5 самых убыточных фильмов прошлого года также вошли «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера, экранизация игры Borderlands Элая Рота, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Крейвен-охотник» Джея Си Чендора. Они принесли своим создателям убытки в размере $119 млн, $80 млн, $75 млн и $71 млн соответственно.