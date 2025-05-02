«Джокер-2» признали самым провальным фильмом 2024 года
При этом самой прибыльной лентой прошлого года оказалась анимация «Головоломка-2».
Фильм «Джокер-2» признали самой провальной картиной 2024 года. О неуспехе мюзикла критики начали говорить сразу после его премьеры осенью прошлого года. Картина Тодда Филлипса получила две награды антипремии «Золотая малина». При этом некоторым признанным деятелям искусства международного уровня фильм все же понравился.
УБЫТОЧНЫЙ «ДЖОКЕР»
Накануне стало известно, что самым убыточным фильмом 2024 года был признан фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».
Бюджет продолжения «Джокера» составил около $371 млн, поэтому для того, чтобы окупиться картина должна была заработать не менее $450 млн. При этом ее окончательная выручка, по данным «Кинопоиска», оказалась лишь $207,5 млн.
Согласно информации портала «Deadline», в ТОП-5 самых убыточных фильмов прошлого года также вошли «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера, экранизация игры Borderlands Элая Рота, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Крейвен-охотник» Джея Си Чендора. Они принесли своим создателям убытки в размере $119 млн, $80 млн, $75 млн и $71 млн соответственно.
При этом самым прибыльным фильмом 2024 года оказалась анимационная работа режиссера Келси Манна «Головоломка-2». По данным «Deadline», компания «Disney» потратила на производство мультфильма $500 млн, но прокат и продажа физических копий, а также отчисления принесли создателям около $1,15 млрд.
В итоге доход фирмы составил примерно $650 млн. Отмечается, что в шестерку самых прибыльных лент 2024 года также вошли «Дэдпул и Росомаха», «Моана-2», «Соник в кино-3», «Дюна-2» и «Гадкий я-4».
«СКУЧНЫЙ МЮЗИКЛ»
Между тем, о неуспехе продолжения «Джокера» критики заговорили сразу после выхода сиквела на большие экраны. Согласно информации агрегатора рецензий «Rotten Tomatoes», «Джокер: Безумие на двоих» стартовал в прокате 4 октября 2024 года с «провальным рейтингом».
Известно, что в первые дни показатели картины составили лишь 39%, а зрительская оценка — всего 37% «свежести». Так на сайте «Rotten Tomatoes» называется показатель популярности картин. И простые зрители, и представители индустрии критиковали сиквел Тодда Филлипса за то, что он был снят в жанре мюзикл.
По сюжету комик Артур Флек (Хоакин Феникс) после убийства знаменитого телеведущего попадает на принудительное лечение в больницу Аркхем. Там он встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн (Леди Гага), с которой сбегает из лечебницы. По мнению зрителей, фильм получился «пустым и скучным», а сочетание драмы с мюзиклом не помогло создателям сохранить атмосферу.
Не оценили «Джокера-2» и на Венецианском кинофестивале 2024 года, хотя первая часть фильма была удостоена главной награды — «Золотого льва» в 2019 году. При этом американский кинорежиссер, автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола положительно отреагировал на выход продолжения «Джокера».
«Фильмы Тодда Филлипса всегда меня удивляют, я испытываю от них большое удовольствие. С самого чудесного "Мальчишника" он предугадывал настроение зрителей и никогда не шел у них на поводу. Поздравляю "Джокера: Безумие на двоих"!» - написал он в своих соцсетях.
«ЗОЛОТАЯ МАЛИНА»
В январе 2025 года «Джокер: Безумие на двоих» получил сразу семь номинаций антипремии «Золотая малина». Ее вручают перед проведением «Оскара» худшим фильмам, провалившимся актерам, режиссерам и сценаристам.
Лента в том числе претендовала на звание «худшего сиквела, приквела, ремейка или пародии», а исполнившие главные роли Хоакин Феникс и Леди Гага — на награду как худший дуэт. В итоге сиквел получил два антиприза в этих номинациях.
До этого российский кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН отметил, что с юмором относится к попаданию «Джокера-2» в число номинантов на «Золотую малину».
«Премию "Золотая малина" всерьез рассматривать не нужно, потому что она в общем шуточная. Попадание в список худших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы (картина "Мегалополис" – прим. НСН) — это субъективное мнение. Да и второй "Джокер" очень многим понравился», - сказал он.
Премьера первой части «Джокера» состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что многие обвиняли ее создателей «в оправдании насилия», лента стала одним из лидеров проката 2019 года, собрав более $1 млрд по всему миру.
Фильм стал самым кассовым в категории R (17+) и получил 11 номинаций на «Оскар», в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Однако создатели первого «Джокера» смогли взять только две главные кинонаграды: за «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую музыку к фильму».
В российском прокате у ленты тоже был успех. В кинотеатрах России «Джокер» смог заработать $31 млн 418 тысяч 225.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что, несмотря на мировой кассовый успех, фильм «Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа вряд ли заработает в России, поскольку аудитория перестала следить за новинками параллельного кинопроката.
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