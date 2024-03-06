«Адаптации опасны»: Почему сериал «Постучись в мою дверь в Москве» провалился

Ранее сообщалось, что рейтинг зрительского интереса к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» по индексу «Кинопоиск Pro» упал на 41% на третьей неделе проката. Отмечается, что рейтинг стремится вниз с первой недели кинопроката, хотя вышло всего 12 серий из 60 запланированных. Кинокритик Александр Шпагин объяснил снижение интереса зрителей другим менталитетом киноленты.



«Любые адаптации чужой ментальности на нашу почву очень опасны. Ладно еще, если это американская или европейская действительность, она на нашу еще хоть как-то похожа, а Турция – это, все-таки, мусульмане, совсем другая культура. Их сериалы могут быть близки турецкой публике, но совершенно неприемлемы для нашей почвы, если их переносить втупую... А не втупую их переносить тоже невозможно. Если аккуратно переносить турецкие сериалы на нашу почву, то это мучительная работа, гораздо проще придумать свой собственный сериал, тем более, что это очень просто. Это, конечно, очень стремно получилось», – сказал собеседник НСН.