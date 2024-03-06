«Адаптации опасны»: Почему сериал «Постучись в мою дверь в Москве» провалился
Российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» теряет зрительский интерес, в частности, из-за низкого качества картины, отметил Василий Говердовский.
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» проваливается в прокате из-за своего качества и инородной ментальности, которую пытаются навязать российскому зрителю, заявили НСН опрошенные эксперты.
Ранее сообщалось, что рейтинг зрительского интереса к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» по индексу «Кинопоиск Pro» упал на 41% на третьей неделе проката. Отмечается, что рейтинг стремится вниз с первой недели кинопроката, хотя вышло всего 12 серий из 60 запланированных. Кинокритик Александр Шпагин объяснил снижение интереса зрителей другим менталитетом киноленты.
«Любые адаптации чужой ментальности на нашу почву очень опасны. Ладно еще, если это американская или европейская действительность, она на нашу еще хоть как-то похожа, а Турция – это, все-таки, мусульмане, совсем другая культура. Их сериалы могут быть близки турецкой публике, но совершенно неприемлемы для нашей почвы, если их переносить втупую... А не втупую их переносить тоже невозможно. Если аккуратно переносить турецкие сериалы на нашу почву, то это мучительная работа, гораздо проще придумать свой собственный сериал, тем более, что это очень просто. Это, конечно, очень стремно получилось», – сказал собеседник НСН.
По его словам, турецкий сериал завлек российских зрителей, так как им было диковинно и интересно смотреть на чужую культуру.
«Успех оригинального «Постучись в мою дверь» можно объяснить тем, что российскому зрителю было просто прикольно смотреть на чужую ментальность, где-то там живут люди, похожие на тебя, законы вроде такие же, но не такие же, зрителю это интересно. Но когда пытаются вот это все не такое переносить на нашу почву, то получается полный кринж», – отметил кинокритик.
Редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в эфире НСН в свою очередь усомнился в качестве российской адаптации и указал на ошибку киноделов, решивших снимать сразу 60 серий, не прощупав почву.
«Я думаю, изначально было ошибкой делать сразу 60 серий. Стоило снять первые 10 серий и посмотреть, как это зайдет зрителю. Россия не в первый раз адаптирует иностранные сериалы. Были и «Моя прекрасная няня», и «Счастливы вместе». Это вполне себе распространенная практика. Сейчас в принципе есть мировая тенденция цепляться за знакомые названия. Этот проект, видимо, не настолько качественный, как оригинал. Не смог удержать зрителей, вот и все», – отметил кинокритик.
Ранее сыгравший в сериалах «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая» турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что России и Турции нужно создать совместный сериал, отмечает «Радиоточка НСН».
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