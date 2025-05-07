Якутский режиссер Бурнашев объяснил феномен кино, снятого в республике
Количество переросло в качество, к тому же в республике люди очень любят смотреть свое кино, сказал НСН Степан Бурнашев.
Сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того, жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу. Об этом в беседе с НСН режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев.
По данным ЕАИС Фонда кино, с начала 2025 года якутские картины освоили в прокате более 174 миллионов рублей, что превышает показатели сборов за 2024 год. Картины впервые заработали свыше 50 миллионов рублей за пределами республики, также собрали более двух миллионов рублей за рубежом. При этом Бурнашев подчеркнул, что большая часть якутских режиссеров по-прежнему снимает фильмы на собственные деньги.
«В свое время у нас стали много снимать, затем количество переросло в качество. Кроме того, у нас в республике люди очень любят смотреть свое кино. При этом нельзя сказать, что с увеличением кассы фильмов стало проще снимать кино в Якутии. Нехватка бюджета есть всегда, ребята в основном снимают за свои деньги. Регион выделяет субсидии, но суммы там небольшие. В прошлом году на все проекты раздавали 20 миллионов, средства получили около 10 фильмов. Это наглядно показывает, какие до сих пор у нас бюджеты», - пояснил он.
Топ наиболее кассовых якутских фильмов 2025 года возглавила картина «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева с Юрой Борисовым в главной роли, заработавшая 54,2 миллиона рублей. На второй строчке рейтинга расположилась спортивная драма «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева со сборами в 42,2 миллиона рублей. По словам собеседника НСН, в первом случае успех связан с дистрибьюцией, а проекту о жизни российской спортсменки Анастасии Диодоровой помогла известность истории.
«Внимание к фильму "Кончится лето" обусловлено тем, что его выпускала московская дистрибьюторская компания. У них больше мощностей, охвата, городов. Также, естественно, фильмы с Юрой Борисовым с большей вероятностью будут собирать кассу за пределами республики, в отличие от проектов с якутскими актерами. Это, к сожалению, факт. В итоге фильм вышел на первое место по сборам. На втором месте спортивная драма "Диодорова. Против течения". Дело в том, что история знакома всей нашей республике, и не только. Картина Сандала Баишева оказалась очень даже хорошей, я сам смотрел, мне понравилось. Там история очень жизнеутверждающая, она снята очень хорошо, сценарий прекрасный. Потому фильм и стал популярным», - сказал Бурнашев.
По итогу третьего уикенда апреля фильм «Диодорова. Против течения» заработал 17,3 миллиона рублей в российском прокате, что позволило ему войти в тройку лучших релизов по сборам. Как уточнила в беседе с «Радиоточкой НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, в моменте по наработке на сеанс картина заработала заметно больше «Кракена» и «Батя 2: Дед». По ее словам, уникальность феномена якутского кино связана, в том числе, с большой посещаемостью собственных фильмов.
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