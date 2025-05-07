Топ наиболее кассовых якутских фильмов 2025 года возглавила картина «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева с Юрой Борисовым в главной роли, заработавшая 54,2 миллиона рублей. На второй строчке рейтинга расположилась спортивная драма «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева со сборами в 42,2 миллиона рублей. По словам собеседника НСН, в первом случае успех связан с дистрибьюцией, а проекту о жизни российской спортсменки Анастасии Диодоровой помогла известность истории.

«Внимание к фильму "Кончится лето" обусловлено тем, что его выпускала московская дистрибьюторская компания. У них больше мощностей, охвата, городов. Также, естественно, фильмы с Юрой Борисовым с большей вероятностью будут собирать кассу за пределами республики, в отличие от проектов с якутскими актерами. Это, к сожалению, факт. В итоге фильм вышел на первое место по сборам. На втором месте спортивная драма "Диодорова. Против течения". Дело в том, что история знакома всей нашей республике, и не только. Картина Сандала Баишева оказалась очень даже хорошей, я сам смотрел, мне понравилось. Там история очень жизнеутверждающая, она снята очень хорошо, сценарий прекрасный. Потому фильм и стал популярным», - сказал Бурнашев.

По итогу третьего уикенда апреля фильм «Диодорова. Против течения» заработал 17,3 миллиона рублей в российском прокате, что позволило ему войти в тройку лучших релизов по сборам. Как уточнила в беседе с «Радиоточкой НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, в моменте по наработке на сеанс картина заработала заметно больше «Кракена» и «Батя 2: Дед». По ее словам, уникальность феномена якутского кино связана, в том числе, с большой посещаемостью собственных фильмов.

