Торговые сети обвинили в дискриминации российских кондитеров

По их словам, «Магнит» и «Пятерочка» устанавливают на российские сладости наценки в 1,5–2 раза выше, чем на импортные. В результате продукция брендов «Аленка», «Бабаевский» и других отечественных марок может стоить на 50–77% дороже аналогичных по составу и закупочной цене товаров Nestle, Mars, Ferrero и Mondelez.

Общественники обратились к депутатам Госдумы. Они просят разобраться в ситуации. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что примут меры, если выявят нарушения. Сами торговые сети обвинения отвергают. Их представители говорят, что продукция зарубежных брендов зачастую выпускается на российских фабриках, а цены на кондитерские изделия в первую очередь определяют сами производители.

Ранее кондитеры раскрыли «вредные» последствия акциза на конфеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

