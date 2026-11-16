Торговые сети обвинили в дискриминации российских кондитеров
Российские кондитеры и общественники обвинили торговые сети в дискриминации отечественных производителей, сообщают «Известия».
По их словам, «Магнит» и «Пятерочка» устанавливают на российские сладости наценки в 1,5–2 раза выше, чем на импортные. В результате продукция брендов «Аленка», «Бабаевский» и других отечественных марок может стоить на 50–77% дороже аналогичных по составу и закупочной цене товаров Nestle, Mars, Ferrero и Mondelez.
Общественники обратились к депутатам Госдумы. Они просят разобраться в ситуации. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что примут меры, если выявят нарушения. Сами торговые сети обвинения отвергают. Их представители говорят, что продукция зарубежных брендов зачастую выпускается на российских фабриках, а цены на кондитерские изделия в первую очередь определяют сами производители.
Ранее кондитеры раскрыли «вредные» последствия акциза на конфеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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