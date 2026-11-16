Маск: Starship будет готов к полету через несколько недель

Космический корабль Starship, захват которого американская компания SpaceX впервые успешно провела 14 ноября, находится в отличном состоянии после испытательного пуска, сообщил в соцсети Х миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

SpaceX запустила обновленную версию Starship в первый тестовый полет

По его словам, он будет готов отправиться в новый полет спустя несколько недель. При этом необходимо внедрить множество улучшений с тем, чтобы Starship мог осуществлять полеты как самолеты, без долгих перерывов между запусками.

Преде захвата Starship за сутки он совершил 14 витков вокруг планеты, доставив на орбиту спутники Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Илон МаскКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры