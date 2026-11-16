Маск: Starship будет готов к полету через несколько недель

По его словам, он будет готов отправиться в новый полет спустя несколько недель. При этом необходимо внедрить множество улучшений с тем, чтобы Starship мог осуществлять полеты как самолеты, без долгих перерывов между запусками.

Преде захвата Starship за сутки он совершил 14 витков вокруг планеты, доставив на орбиту спутники Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

