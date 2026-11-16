В Москве маткапитала не хватает даже на 3 кв. м в новостройке

В среднем по России сертификат покрывает 4,9 кв. м на первичном рынке и 7,3 кв. м в готовой квартире. Цены обгоняют господдержку - за год новое жилье подорожало на 10%, а выплата выросла на 5,6%.

С начала года на недвижимость направили 74% средств маткапитала, на образование — 10,3%. В крупных городах сертификат не позволяет существенно решить жилищный вопрос и становится дополнением к собственным накоплениям или ипотечному кредитованию.

Ранее стало известно, что с февраля 2027 года маткапитал в РФ составит свыше 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

