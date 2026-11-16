В Москве маткапитала не хватает даже на 3 кв. м в новостройке
Максимального материнского капитала не хватит на 3 кв. м жилья в Москве — при стоимости 425 тыс. рублей за метр в новостройке и 372 тыс. на вторичном рынке, сообщают «Известия».
В среднем по России сертификат покрывает 4,9 кв. м на первичном рынке и 7,3 кв. м в готовой квартире. Цены обгоняют господдержку - за год новое жилье подорожало на 10%, а выплата выросла на 5,6%.
С начала года на недвижимость направили 74% средств маткапитала, на образование — 10,3%. В крупных городах сертификат не позволяет существенно решить жилищный вопрос и становится дополнением к собственным накоплениям или ипотечному кредитованию.
Ранее стало известно, что с февраля 2027 года маткапитал в РФ составит свыше 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ученые: Коронавирус-«супермутант» активно проникает в органы
- Торговые сети обвинили в дискриминации российских кондитеров
- В Москве маткапитала не хватает даже на 3 кв. м в новостройке
- СМИ: Соратники Хуанга просят совет директоров Nvidia вернуть его на пост
- В Госдуме рассказали, с какого возраста россияне могут формировать пенсию
- Фигуристка Трусова стала второй на этапе Гран-при в США
- Маск: Starship будет готов к полету через несколько недель
- Кремлевские куранты вновь заработали после десятидневного перерыва
- Каллас анонсировала новые санкции ЕС против России 16 ноября
- Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA