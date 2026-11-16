Каллас анонсировала новые санкции ЕС против России 16 ноября

Министры иностранных дел стран Европейского союза 16 ноября планируют утвердить новые санкционные списки против России, сообщила в соцсети Х глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

СМИ: Дипломатия ЕС в отношении РФ под руководством Каллас нежизнеспособна

По ее словам, под ограничения попадут банки, покупатели нефти и компании, предположительно связанные с перевозками российского сырья. Отмечается, что санкции затронут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота.

Ранее Канада расширила ограничения в отношении России, в санкционный список включили еще 24 гражданина и 38 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры