Каллас анонсировала новые санкции ЕС против России 16 ноября

По ее словам, под ограничения попадут банки, покупатели нефти и компании, предположительно связанные с перевозками российского сырья. Отмечается, что санкции затронут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота.

Ранее Канада расширила ограничения в отношении России, в санкционный список включили еще 24 гражданина и 38 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

