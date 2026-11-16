Каллас анонсировала новые санкции ЕС против России 16 ноября
Министры иностранных дел стран Европейского союза 16 ноября планируют утвердить новые санкционные списки против России, сообщила в соцсети Х глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, под ограничения попадут банки, покупатели нефти и компании, предположительно связанные с перевозками российского сырья. Отмечается, что санкции затронут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота.
Ранее Канада расширила ограничения в отношении России, в санкционный список включили еще 24 гражданина и 38 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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