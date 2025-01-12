«Экстремистский сериал»: В РФ призвали запретить «Игру в кальмара»
Депутат Михаил Иванов назвал южнокорейскую картину «манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека».
В России на популярный сериал о борьбе за выживание «Игра в кальмара» вновь обрушилась критика. Депутаты призвали признать его продолжение экстремистским и запретить. Однако, несмотря на это, второй сезон южнокорейской ленты продемонстрировал рекордные показатели.
ЗАПРЕТНЫЙ «КАЛЬМАР»
После выхода второго сезона нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на онлайн-платформе «Netflix» в России предложили запретить ленту. Так, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал признать ее экстремистской. По его словам, картина полностью попадает под статью 282.1 УК РФ, так как в ней де-факто оправдывается необходимость в экстремистской деятельности.
Политик назвал «Игру в кальмара» «манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека». По его мнению, картина режиссера Хвана Дон Хека открыто распространяет «неверные моральные ориентиры», поэтому не должна существовать в обществе.
Депутат рассказал, что родители стали массово покупать своим детям розовые костюмы и маски солдат из сериала, которые по сюжету ленты убивают игроков. Иванов также предложил привлекать к ответственности родителей, которые поддерживают интерес своих детей к этому сериалу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Нельзя позволять детям расти в мире, где убийство становится нормой, а жестокость — развлечением», - подчеркнул политик в интервью с изданием «Life.ru».
Действительно, в декабре 2024 года СМИ сообщили, что образ солдат-убийц из «Игры в кальмара» стал в России одним из самых популярных среди детей на новогодних елках. На фоне выхода нового сезона сериала продавцы масок и костюмов даже увеличили цены на 40% примерно до пяти тысяч рублей, передает Telegram-канал «Shot».
Аналогичная ситуация в плане критики складывалась и после выхода первого сезона «Игры в кальмара» в 2021 году. Его создателей также обвинили в жестокости и открытой демонстрации насилия. Тогда политики, психологи, педагоги и родители высказывали опасения о том, что дети начнут повторять в своих играх сцены из сериала. В СМИ иногда даже появлялись сообщения о том, что школьники пытались воссоздать «корейские игры», во время которых кто-то из детей мог пострадать.
На фоне этого в 2021 году «Игру в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних обещала проверить директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В свою очередь зампредседателя комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал заблокировать сериал в России и привлекать к уголовной ответственности за его трансляцию.
«Надо привлечь к уголовной ответственности тех, кто этот сериал у нас показывает, как растлителей малолетних. Не только запретить, но еще и объяснить, как через такие сериалы у нас появляются "колумбайны" новые, как жестокость в детях проявляется. К сожалению, многие родители сами нуждаются в просвещении, поскольку выросли в эпоху начала "Дома-2" и в 90-е», - приводит словам депутата Агентство городских новостей «Москва».
УСПЕХ ВТОРОГО СЕЗОНА
Однако не смотря на очередную волну критики, продолжение «Игры в кальмара» показало значительные успехи. Так, новый сезон нашумевшего южнокорейского сериала стал вторым самым популярным неамериканским сериалом на платформе «Netflix». По данным издания «The Wrap», проект уступил только первому сезону «Игры в кальмара», который собрал более 265 млн просмотров. Второй сезон сериала набрал 126 млн просмотров, 58 млн из которых — за вторую неделю после релиза.
В рейтинге самых популярных сериалов на «Netflix» также находятся «Уэнсдей» (252 млн просмотров) и четвертый сезон «Очень странных дел» (140 млн). В ТОП-5 также вошел сериал об американском маньяке — «Монстр: История Джеффри Дамера» (115 млн).
До этого также сообщалось, что второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший результат по просмотрам за премьерную неделю. Согласно подсчетам «Games Radar», за первую неделю его посмотрели 68 млн раз. Таким образом, второй сезон «Игры в кальмара» побил рекорд «Уэнсдей». Эта лента набрала 50,1 млн просмотров за первую неделю. Между тем, второй сезон «Игры в кальмара» также стал лидером по популярности среди сериалов «Netflix» во всех 93 странах, в которых работает платформа.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, премьера первого сезона которого прошла 17 сентября 2021 года. Картина рассказывает о должниках, которые для решения своих финансовых проблем, вступают в «детские игры» на выживание.
Проект вошел в историю как самое успешное шоу «Netflix» и как одна из самых просматриваемых иностранных лент на платформе. За первые четыре недели после выхода первого сезона зрители потратили на его просмотр более 1,65 млрд часов. Через месяц после премьеры на платформе лента принесла компании доход примерно в $900 млн.
Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на «Netflix» 26 декабря 2024 года. Продолжение ленты рассказывает о победителе первой серии игр, который решается вернуться в битву, чтобы остановить организаторов состязаний. Премьера третьего сезона намечена на 2025 год.
Ранее, еще до выхода второго сезона сериала, российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) предположил, что продолжение «Игры в кальмара» может быть эффектнее первого сезона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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