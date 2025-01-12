«Экстремистский сериал»: В РФ призвали запретить «Игру в кальмара»

ЗАПРЕТНЫЙ «КАЛЬМАР»

После выхода второго сезона нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на онлайн-платформе «Netflix» в России предложили запретить ленту. Так, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал признать ее экстремистской. По его словам, картина полностью попадает под статью 282.1 УК РФ, так как в ней де-факто оправдывается необходимость в экстремистской деятельности.

Политик назвал «Игру в кальмара» «манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека». По его мнению, картина режиссера Хвана Дон Хека открыто распространяет «неверные моральные ориентиры», поэтому не должна существовать в обществе.

Депутат рассказал, что родители стали массово покупать своим детям розовые костюмы и маски солдат из сериала, которые по сюжету ленты убивают игроков. Иванов также предложил привлекать к ответственности родителей, которые поддерживают интерес своих детей к этому сериалу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».