Ученые: Коронавирус-«супермутант» активно проникает в органы

Таковы результаты экспериментов ученых. Он делает это в 2,5 раза успешнее предыдущих подвидов «Омикрона». Эксперты считают, что эти данные могут указывать на повышенную опасность PJ.2.1 для пациентов с хроническими заболеваниями почек. Однако способность вируса проникать в клетки еще не означает, что разовьется болезнь или появятся новые либо более тяжелые симптомы.

По данным исследователей, PJ.2.1 обнаружен в девяти штатах США и остается наиболее быстро распространяющимся вариантом в стране. Заражения также зафиксированы в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и Франции, в ряде регионов Испании.

Ранее научный руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

