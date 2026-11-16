В Госдуме рассказали, с какого возраста россияне могут формировать пенсию

Копить пенсионные баллы и страховой стаж для предстоящей пенсии можно начинать до совершеннолетия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонору Кавшар.

Соцфонд уточнил, кто сможет выйти на пенсию раньше в 2027 году

По ее словам, главное - официальное трудоустройство. Поскольку самостоятельно заключать трудовой договор несовершеннолетний может с 14 лет, то и начать формировать пенсионные права, копить баллы и стаж работник может с указанного возраста. Депутат указала, что до совершеннолетия подрабатывать можно только при соблюдении жестких требований и ограничений, в определенных случаях для этого требуется согласие родителей. Кроме того, существуют виды занятости, которые запрещены россиянам до 18 лет.

Ранее россиянам рассказали, как можно увеличить будущую пенсию. Нужно получать официальную зарплату, избегая «серых» схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры