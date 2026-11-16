В Госдуме рассказали, с какого возраста россияне могут формировать пенсию

По ее словам, главное - официальное трудоустройство. Поскольку самостоятельно заключать трудовой договор несовершеннолетний может с 14 лет, то и начать формировать пенсионные права, копить баллы и стаж работник может с указанного возраста. Депутат указала, что до совершеннолетия подрабатывать можно только при соблюдении жестких требований и ограничений, в определенных случаях для этого требуется согласие родителей. Кроме того, существуют виды занятости, которые запрещены россиянам до 18 лет.

Ранее россиянам рассказали, как можно увеличить будущую пенсию. Нужно получать официальную зарплату, избегая «серых» схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

