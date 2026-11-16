Фигуристка Трусова стала второй на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) оказалась на втором месте на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев, который прошел в США.

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Спортсменка набрала 213,90 балла. Победу одержала представительница Японии Ами Накаи (236,81). Замкнула тройку ее соотечественница Рино Мацуикэ (211,63). Россиянка Аделия Петросян стала шестой (198,03).

Ранее российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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