Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA
16 ноября 202602:33
Денис Постольский
Российская теннисистка Мирра Андреева в 19 лет выиграла итоговый турнир WTA.
Она стала первой за последние 22 года отечественной теннисисткой, которая завоевала данный трофей. В финале спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.
Последний раз совершить подобное удавалось Марии Шараповой в 2012 году, однако тогда она уступила Серене Уильямс.
Ранее Андреева стала третьей ракеткой мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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