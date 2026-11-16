Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева в 19 лет выиграла итоговый турнир WTA.

Теннисистка Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Она стала первой за последние 22 года отечественной теннисисткой, которая завоевала данный трофей. В финале спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

Последний раз совершить подобное удавалось Марии Шараповой в 2012 году, однако тогда она уступила Серене Уильямс.

Ранее Андреева стала третьей ракеткой мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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