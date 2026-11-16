Кремлевские куранты вновь заработали после десятидневного перерыва
Куранты на Спасской башне Московского Кремля вновь заработали, сообщает ТАСС.
Они были остановлены на 10 дней на техобслуживание. Для этого куранты останавливали в полночь 6 ноября. В предыдущий раз часы останавливались в 2020 году для замены части колоколов.
Самым большим музыкальным колоколом на Спасской башне остался старый, изготовленный в Голландии в 1999 году, с диаметром 1,3 м и весом более тонны. Из новых колоколов самый большой весит 850 кг, а самый маленький - около 36 кг. Самым тяжелым на Спасской башне остался колокол 1769 года. Его вес - более 2 тонн.
Ранее профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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