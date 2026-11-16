Кремлевские куранты вновь заработали после десятидневного перерыва

Куранты на Спасской башне Московского Кремля вновь заработали, сообщает ТАСС.

Часы на Спасской башне Кремля остановят на 10 дней

Они были остановлены на 10 дней на техобслуживание. Для этого куранты останавливали в полночь 6 ноября. В предыдущий раз часы останавливались в 2020 году для замены части колоколов.

Самым большим музыкальным колоколом на Спасской башне остался старый, изготовленный в Голландии в 1999 году, с диаметром 1,3 м и весом более тонны. Из новых колоколов самый большой весит 850 кг, а самый маленький - около 36 кг. Самым тяжелым на Спасской башне остался колокол 1769 года. Его вес - более 2 тонн.

Ранее профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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