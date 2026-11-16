СМИ: Соратники Хуанга просят совет директоров Nvidia вернуть его на пост
Соратники Дженсена Хуанга убеждают совет директоров Nvidia вернуть его на должность генерального директора, сообщает Financial Times.
По данным издания, руководители крупных технологических компаний США лоббируют возвращение бизнесмена на пост главы корпорации. Они хотят заручиться поддержкой администрации США в этом вопросе. Хуанг поддерживает инициативу, несмотря на то, что совет директоров Nvidia проводит расследование в его отношении.
Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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