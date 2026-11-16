СМИ: Соратники Хуанга просят совет директоров Nvidia вернуть его на пост

Соратники Дженсена Хуанга убеждают совет директоров Nvidia вернуть его на должность генерального директора, сообщает Financial Times.

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По данным издания, руководители крупных технологических компаний США лоббируют возвращение бизнесмена на пост главы корпорации. Они хотят заручиться поддержкой администрации США в этом вопросе. Хуанг поддерживает инициативу, несмотря на то, что совет директоров Nvidia проводит расследование в его отношении.

Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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