Холопы постучались в дверь: Россия и Турция обменялись киноремейками

ТУРЕЦКИЙ ХОЛОП

В конце июня стартуют съемки турецкого ремейка знаменитой российской комедии «Холоп». Издание News.ru сообщило, что актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Балата в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь», уже начал подготовку к главной роли. Известно, что турецкий «Холоп» будет называться «Сын богача». Режиссером ленты выступит Онур Юнлю, снявший «Лейлу и Меджнуна».

В зарубежной адаптации российской комедии также сыграют Ахмет Мюмтаз Тайлан, Гювен Кырач, Эркан Колчак Кестендил и Джемаль Хюнал. При этом, по данным портала theGirl, актриса на главную женскую роль еще не определена. Съемки картины состоятся в тех же локациях, что и сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Продакшном картины займутся турецкая кинокомпания Kunay Film и российская Yellow, Black and White, создавшая оригинального «Холопа».

Сам российско-сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в двух частях российских комедий про холопа, считает, что съемки зарубежных адаптаций свидетельствуют о высоком уровне качества российского кино.