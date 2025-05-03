В «Анимаккорде» опровергли слухи о «переезде» «Маши и Медведя» из РФ
До этого СМИ сообщили, что производитель всемирно известного российского мультфильма закрывает офис в Москве, а проект останется под контролем только компании на Кипре.
«МАША» ОСТАЕТСЯ?
Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг слухи об уходе мультсериала «Маша и Медведь» из России. В интервью изданию «Подъем» он сказал, что сообщения о закрытии офиса студии в Москве являются неправдой. При этом более подробно новости якобы о переезде студии за рубеж Ловейко отказался комментировать.
Накануне журналист Иван Ильин сообщил, что в московском офисе студии «Анимаккорд» начались массовые сокращения. По его информации, последних аниматоров якобы должны были уволить к 30 июня.
«Одна из немногих по-настоящему глобальных русских медиафраншиз окончательно перестает быть русской. Флагманский корабль русской анимации уже покинул эту гавань», - отметил журналист на своей странице в одной из соцсетей.
СМИ сообщили, что после завершения сокращений развитием студии якобы будет заниматься лишь главный офис, расположенный на Кипре. Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что такое решение руководством студии было принято в связи со сложностью вывода средств.
В качестве другой причины закрытия офиса студии в Москве Ильин назвал недовольство основателя франшизы, художника Олега Кузовкова, который якобы разочарован текущим развитием сериала, передает издание «Правда.Ру».
Ильин со ссылкой на инсайдеров сообщил, что, по словам мультипликатора, последнее время из сериала «выжали все соки», так как годами руководство требовало, чтобы было «быстро и много», а не «качественно и со смыслом». Отмечается, что автора «Маши и Медведя» это не устраивало, и он много раз пытался остановить «конвейерный выпуск серий».
Согласно информации журналиста, Кузовков считал, что сериал терял душу. Появились эпизоды без его сценария, что сказывалось на качестве сериала.
«Политизация успеха частного проекта стала одной из причин его ухода. Когда твой милый детский мультик начинают называть "инструментом пропаганды", это не особенно помогает в международных продажах», - написал Ильин.
По данным Агентства креативных индустрий, авторские права на «Машу и Медведя» свыше десяти лет не принадлежат юрлицам в России. Известно, что Кузовков и Ловейко совместно создали «Анимаккорд». Художник пришел к продюсеру с готовыми персонажами и сценариями первых серий. Согласно данным на 2017 год, Ловейко владел 20% студии. Это может наводить на вопросы о реальном влиянии на принятие решений.
УСПЕШНАЯ «МАША»
«Маша и Медведь» — созданный с помощью трехмерной графики российский мультсериал. Его премьера состоялась в январе 2009 года. В настоящий момент проект насчитывает семь сезонов. У сериала вышло несколько спин-оффов, в том числе «Машины сказки» и «Машкины страшилки».
Многосерийная картина набирает миллиардные просмотры в Сети. Дети по всему миру скупают сувенирную продукцию с изображениями героев мультфильма: от игрушек до одежды. В некоторых странах открывают тематические парки и рестораны по мотивам «Маши и медведя». Например, в Дубае в «Dubai Mall» работает кафе-«музей» «Masha And The Bear Fan Cafe», в котором воссозданы локации из мультфильма.
По данным Минкультуры РФ, картина переведена на 25 иностранных языков, в том числе на английский, турецкий и арабский. За рубежом ленту также показывают по телевидению. Всего сериал транслируется в 100 странах мира.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что наибольшей популярностью «Маша и медведь» пользуется в исламских странах.
«К вопросу о традиционных ценностях, спешу вам напомнить, что Маша из "Маши и Медведя" — девочка с покрытой головой и в длинном сарафане. Это вызывает невероятный отклик исламского мира. У наших веселых и одновременно трогательных историй про маленькую девочку и огромного медведя, где прочитываются отношения папы и дочки, миллиарды просмотров», - сказала глава министерства культуры в беседе с изданием «AIF.Ru».
В целом, по словам исполнительного директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, российская индустрия анимационного кино очень уверенно чувствует себя на международных рынках.
«Анимационное кино пользуется большим спросом на экспортных рынках, чем игровые фильмы. Потому что анимация обладает универсальным языком и не привязана к конкретным локациям. К тому же аудитория анимационных фильмов — это детская семейная аудитория, она изначально более лояльна. Анимационная индустрия России сейчас активно занимается импортозамещением», - отметила она в беседе с НСН.
При этом эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров считает, что России не хватает таких громких франшиз, как «Маша и Медведь», которые бы покорили разные страны.
«Нам не хватает крепких известных российских франшиз, которые могли бы стать завсегдатаем торговых центров. Возьму свой опыт. Мы объехали несколько десятков китайских компаний. Первым или вторым вопросом всегда звучал один и тот же: "А вы знакомы с создателями "Маши и Медведя"?". Это франшиза, которая известна во всем мире. Нам ничто не мешает создавать подобные франшизы», - объяснил он в пресс-центре НСН.
Ранее кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН отметил, что российский зритель уже устал от сказок, что подтверждают сборы некоторых подобных фильмов, однако у «Чебурашки-2» есть шанс привлечь аудиторию на фоне успеха первой части.
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