В «Анимаккорде» опровергли слухи о «переезде» «Маши и Медведя» из РФ

Накануне журналист Иван Ильин сообщил, что в московском офисе студии «Анимаккорд» начались массовые сокращения. По его информации, последних аниматоров якобы должны были уволить к 30 июня.

«Одна из немногих по-настоящему глобальных русских медиафраншиз окончательно перестает быть русской. Флагманский корабль русской анимации уже покинул эту гавань», - отметил журналист на своей странице в одной из соцсетей.

СМИ сообщили, что после завершения сокращений развитием студии якобы будет заниматься лишь главный офис, расположенный на Кипре. Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что такое решение руководством студии было принято в связи со сложностью вывода средств.