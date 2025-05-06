Кассовые сборы якутского кино с начала 2025 года превысили 174 миллиона рублей

Уточняется, что картины якутских режиссеров впервые заработали свыше 50 миллионов рублей за пределами республики. Помимо прочего с начала 2025 года региональные проекты показали сборы, превышающие два миллиона рублей, за рубежом.

При этом топ наиболее кассовых якутских фильмов 2025 года возглавила картина «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева с Юрой Борисовым в главной роли. Лента заработала 54,2 миллиона рублей. На второй строчке рейтинга расположилась спортивная драма «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева (42,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что проект «Кончится лето» получит англоязычный ремейк. Права на показ ленты за пределами России, а также на англоязычный ремейк приобрела независимая компания GroupStitch, напоминает «Радиоточка НСН».

