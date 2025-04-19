В России аниме стало популярнее американских сериалов

АНИМЕ ЛУЧШЕ СЕРИАЛОВ США?

Накануне инструмент измерения популярности сериалов у зрителей в России «Индекс Кинопоиска Pro», основанный на данных Яндекса и Google, опубликовал рейтинг, согласно которому в РФ аниме стало популярнее американских сериалов. Отмечается, что это произошло впервые за историю наблюдений.

По данным источник, в марте 2025 года японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, а американские сериалы — в 19%. При этом лидерами остались российские проекты, которые привлекли 36% внимания аудитории, передает издание «Чемпионат».