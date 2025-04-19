В России аниме стало популярнее американских сериалов

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», в марте 2025 года японские проекты получили долю в 20% от общего интереса аудитории, а американские сериалы — лишь в 19%.

Интерес к жанру аниме в России стремительно растет. По последним данным, японские ленты стали популярнее американских сериалов и даже по части показателей обогнали продолжение мирового хита «Игры в кальмара». В индустрии отмечают, что аниме по-прежнему остается нишевым жанром, однако он расширяется, как в ситуации, связанной, например, с турецкими сериалами, которые тоже резко стали популярны в России.

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АНИМЕ ЛУЧШЕ СЕРИАЛОВ США?

Накануне инструмент измерения популярности сериалов у зрителей в России «Индекс Кинопоиска Pro», основанный на данных Яндекса и Google, опубликовал рейтинг, согласно которому в РФ аниме стало популярнее американских сериалов. Отмечается, что это произошло впервые за историю наблюдений.

По данным источник, в марте 2025 года японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, а американские сериалы — в 19%. При этом лидерами остались российские проекты, которые привлекли 36% внимания аудитории, передает издание «Чемпионат».

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Интерес жителей России к японским анимационным сериалам ежегодно растет. Так, в 2022-м и 2023-м годах на аниме приходилось 15% от всего интереса за год, а уже в 2024-м показатель вырос до 17%. Сообщается, что наиболее популярным аниме в начале 2025 года в России стал «Монолог фармацевта». В период с 7 по 13 апреля он занял первое место «Индекса».

В 2024 году, по данным «Кинопоиска», самым популярным аниме среди россиян оказалась картина «Атака титанов», которую на тот момент посмотрели свыше 2,6 млн человек. В рейтинге «Кинопоиска» учитывались только пользователи, смотревшие тот или иной сериал больше двух минут.

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В ТОП-3 также вошли «Ученик чудовища» и «Мэри и ведьмин цветок». А вот одного из главных хитов аниме последнего десятилетия –– сериала «Магическая битва» в этом списке не оказалось.

Всего, по данным онлайн-кинотеатра, японскую анимацию к середине прошлого года посмотрели более 6,6 млн зрителей. Сообщалось, что в целом интерес к этому жанру стабильно держится на уровне 13–17%.

АНИМЕ-СЕРИАЛ ОБОГНАЛ «АУТСОРС» И «КАЛЬМАРА»

В марте 2025 года, согласно информации «Индекса Кинопоиск Pro», японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место в рейтинге зрительского интереса. Лента набрала 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» от платформы «Okko» и продюсерской компании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара», передает издание «Коммерсантъ».

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Всего, по данным «Кинопоиска», сериалы из Восточной Азии удерживали интерес россиян на протяжении рекордных 11 недель. Последний раз сериалы из одного региона, не считая отечественных проектов, доминировали в «Индексе» летом 2024 года. Тогда в течение 10 недель, с 10 июня по 18 августа, «Индекс Кинопоиск Pro» возглавляли два американских сериала — «Пацаны» и «Дом Дракона».

АЖИОТАЖ КАК С ТУРЕЦКИМИ СЕРИАЛАМИ

Между тем, организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агентства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН подтвердила, что в последнее время в России резко растет спрос на аниме- и косплей- вечеринки.

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«Если рассматривать, например, Санкт-Петербург, каждый месяц в поисковых системах фиксируется от семи тысяч до девяти тысяч запросов по данному формату. Это отражается и на нашем агентстве — ежемесячно приходят по 15-20 запросов на аниме- и косплей-вечеринки, но не в фестивальном формате. Причем родители, иногда даже не разобравшись в материале, спрашивают, есть ли у нас подобные персонажи», - объяснила она.

В свою очередь глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в интервью НСН заметил, что жанр аниме всегда воспринимался, как нишевый контент, однако в России к нему проявляет интерес довольно широкая молодая аудитория.

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«Кажется, что с аниме ситуация примерно такая же, как с турецкими сериалами, фанаты которых долгое время находились в тени, а затем с 2022-2023 годов все вылилось в феноменальный ажиотаж по поводу турецких артистов. На уровне ощущений кажется, что большое комьюнити среди любителей аниме сосредоточено в младшей возрастной аудитории до 30 лет. На мой взгляд, в этой возрастной группе это очень популярный жанр. Неудивительно, что некоторые проекты этого жанра имеют столь высокую популярность. Аниме всегда относился к нишевым категориям, очевидно, ниша расширяется», - отметил он.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объяснила, что в декабре 2024 года в России порталы с аниме были заблокированы из-за распространения пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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