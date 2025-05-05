Почему фильм «В списках не значился» не оправдал надежды кинотеатров

Как добавил собеседник НСН, большинство релизов, представленных в кинотеатрах, за первые майские праздники смогли освоить лишь небольшую кассу.

«Сейчас мы имеем, что имеем. Наблюдаем достаточно хорошую динамику работы "Кракена", что радует. Картина раскачалась, люди на нее идут. Также продолжает собирать "Батя 2" и идет к своей следующей планке в 1,5 миллиарда. Остальные фильмы показали себя скромно», - пояснил Исаев.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 мая кинотеатры планируют отказаться от теневого проката. Весной 2024 году в России уже отказывались от параллельного проката почти на месяц, с 18 апреля по 12 мая. Тогда, по данным СМИ, в период длинных майских выходных посещаемость заметно снизилась по сравнению с прошлым годом, передает «Радиоточка НСН».

