Российские кинокомпании заглядываются на прокатный рынок
Рынок онлайн-кинотеатров в России стремительно растет, в то время как прокатный падает уже несколько лет, однако и в этой сфере можно достигать определенных целей, сказал НСН Денис Кусков.
Прокатный рынок в России падал последние несколько лет, однако если кинокомпания Yellow, Black and White (YBW) обратила свое внимание на этот сектор, значит, там есть перспективы, гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Кинокомпания YBW, известная блокбастерами «Чебурашка», «Холоп» и франшизой «Последний богатырь», заключила соглашение о стратегическом партнерстве с одним из лидеров российского кинопроката – «Атмосферой кино». Согласно его условиям, YBW становится совладельцем 50% юрлица «Атмосферы кино», оставшаяся доля остается за соучредителями дистрибутора Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым. Кусков отметил, что YBW является одним из крупнейших игроков кинорынка.
«YBW - одна из немногих компаний, которые очень давно работают и входят в число крупнейших игроков рынка. Думаю, сфера их интересов не ограничивается рынком онлайн-кинотеатров, который очень активно растет. По данным Telecom Daily, по итогам 2024 года рынок онлайн-кинотеатров составил 121 миллиард рублей. Есть и другой рынок, который в последнее время растет не так благонадежно, - прокатный рынок, однако и на нем можно достигать определенных целей и задач. Думаю, компания углядела какую-то перспективу развития и пошла туда», - сказал собеседник НСН.
По его словам, YBW не желает оставаться только в онлайн-кинотеатрах, ведь их контент можно транслировать и в публичных местах.
«YBW создает большое количество интересного контента, который можно транслировать на различных плоскостях - не только по нелинейному телевидению (онлайн-кинотеатры) и линейному (телеканалы), но еще и показывать в каких-то публичных местах. В общем, можно делать некую синергию. Рынок прокатного смотрения падал последние несколько лет и упустил пальму первенства. Вместо него на эту пальму забрались онлайн-кинотеатры. Думаю, в будущем и другие кинокомпании заинтересуются этим направлением», - заключил эксперт.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что у фильма «Холоп 3» есть все шансы заработать в прокате до трех миллиардов рублей, повторив успех первых двух частей.
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