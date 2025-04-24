Российские кинокомпании заглядываются на прокатный рынок

По его словам, YBW не желает оставаться только в онлайн-кинотеатрах, ведь их контент можно транслировать и в публичных местах.

«YBW создает большое количество интересного контента, который можно транслировать на различных плоскостях - не только по нелинейному телевидению (онлайн-кинотеатры) и линейному (телеканалы), но еще и показывать в каких-то публичных местах. В общем, можно делать некую синергию. Рынок прокатного смотрения падал последние несколько лет и упустил пальму первенства. Вместо него на эту пальму забрались онлайн-кинотеатры. Думаю, в будущем и другие кинокомпании заинтересуются этим направлением», - заключил эксперт.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что у фильма «Холоп 3» есть все шансы заработать в прокате до трех миллиардов рублей, повторив успех первых двух частей.

