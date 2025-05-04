Военная драма «В списках не значился» возглавит прокат уикенда

Третью строчку занимает комедия с Никитой Кологривым «Сокровища гномов» с показателями всего 74 млн 430 тысяч 831 рубль. При этом тройку лидеров покинул фильм-«миллиардер» «Батя-2. Дед».

НАДЕЖДА НА «СПИСКИ»

Еще до выхода военной драмы «В списках не значился» на большие экраны председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН допустил, что в мае зрители охотно пойдут на нее в кино.

«В этом году 80 лет Победы, кинотеатры отмечают повышенный интерес даже к старым советским фильмам, которые некоторые прокатывают на бесплатной основе, либо за 80 рублей. С учетом интереса есть надежда, что любой фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 млн. Самый крупный из военных релизов — "В списках не значился"», - отметил он.