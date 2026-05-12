СМИ: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Пять стран Евросоюза объявили бойкот «Евровидению» из-за участия в конкурсе Израиля, сообщают «Известия».

Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя

Это Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Данные государства приняли решение бойкотировать музыкальный конкурс. Они не будут транслировать 70-е по счету состязание. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что намерен приложить все усилия для возвращения данных стран.

Евровидение пройдет в период с 12 по 16 мая в Вене. Город готовится к проведению песенного конкурса в условиях повышенной террористической угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
ТЕГИ:МузыкаЕвровидение

Горячие новости

Все новости

партнеры