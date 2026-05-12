СМИ: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля
12 мая 202603:30
Денис Постольский
Пять стран Евросоюза объявили бойкот «Евровидению» из-за участия в конкурсе Израиля, сообщают «Известия».
Это Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Данные государства приняли решение бойкотировать музыкальный конкурс. Они не будут транслировать 70-е по счету состязание. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что намерен приложить все усилия для возвращения данных стран.
Евровидение пройдет в период с 12 по 16 мая в Вене. Город готовится к проведению песенного конкурса в условиях повышенной террористической угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
