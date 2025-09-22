Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае
Конкурс «Интервидение» пока недостаточно раскручен, и мало кто в Китае знал о нем, заявил НСН Сергей Санакоев.
Из-за недостаточной рекламы мало кто в Китае знал об «Интервидении», что и отразилось на числе просмотров в стране, сказал в беседе с НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что трансляцию шоу была доступна для четырех миллиардов зрителей по всему миру. При этом мероприятие не вызвало большого интереса в Китае, пишут местные СМИ. Участник, представлявший эту страну, занял на конкурсе 9 место. Санакоев заявил, что в Китае «Интервидению» не хватило рекламы.
«Не думаю, что "Интервидение" не заинтересовало Китай. Скорее, мало кто знал о конкурсе. Понятно, что он еще недостаточно раскручен. Не то чтобы в Китае совсем не было информации о конкурсе, но ее явно было недостаточно. Интерес к "Интервидению" есть. Те, кто слышал о нем, отзываются позитивно. Уверен, в дальнейшем оно будет становиться все более популярным. Возможно, если бы представитель Китая добрался бы до тройки лидеров, конкурс бы посмотрело больше жителей страны», - допустил он.
Победителем «Интервидения-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук. На конкурсе он представил композицию о мифическом герое Тхань Зьонге, который по легенде спас страну от китайских захватчиков. Однако, по словам собеседника НСН, это обстоятельство не вызовет скандала.
«Это лишний повод, чтобы в Китае меньше говорили про победителя "Интервидения-2025", дабы не провоцировать обсуждения о смысле его песни. Однако не думаю, что подобная ситуация станет поводом для скандала», - заявил Санакоев.
Ранее народный артист и продюсер, а также член жюри «Интервидения» от России Игорь Матвиенко заявил, что на «Евровидении» представлены унифицированные песни, которые не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР
- «Воровайки» заступились за Круга перед депутатами Госдумы
- Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака
- Бачурин объяснил, почему Киркорова не позвали на «Интервидение»
- Контроль за курильщиками в подъезде предложили возложить на УК
- Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»
- Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии
- Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов
- Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО
- Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru