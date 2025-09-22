Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае

Победителем «Интервидения-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук. На конкурсе он представил композицию о мифическом герое Тхань Зьонге, который по легенде спас страну от китайских захватчиков. Однако, по словам собеседника НСН, это обстоятельство не вызовет скандала.

«Это лишний повод, чтобы в Китае меньше говорили про победителя "Интервидения-2025", дабы не провоцировать обсуждения о смысле его песни. Однако не думаю, что подобная ситуация станет поводом для скандала», - заявил Санакоев.

Ранее народный артист и продюсер, а также член жюри «Интервидения» от России Игорь Матвиенко заявил, что на «Евровидении» представлены унифицированные песни, которые не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов, передает «Радиоточка НСН».

