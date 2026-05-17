США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров

По данным Fars, Вашингтон требует от Тегерана отказаться от любых компенсаций ущерба, передать 400 кг обогащённого урана в США, сохранить работу только одного ядерного комплекса, не размораживать даже 25% иранских активов, а также связать прекращение боевых действий на всех фронтах с ходом переговоров.

Агентство подчёркивает, что даже при выполнении этих условий угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.

Ранее на этой неделе Иран выдвинул свои пять условий для возобновления диалога, среди которых - окончание войны на всех фронтах (в первую очередь в Ливане), полное снятие санкций, разморозка иранских активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.

Иранская сторона заявляет, что без практического выполнения этих пунктов возвращение к переговорам невозможно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».