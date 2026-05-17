США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров
США выдвинули пять встречных требований в ответ на условия Ирана, необходимые для проведения второго раунда мирных переговоров. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
По данным Fars, Вашингтон требует от Тегерана отказаться от любых компенсаций ущерба, передать 400 кг обогащённого урана в США, сохранить работу только одного ядерного комплекса, не размораживать даже 25% иранских активов, а также связать прекращение боевых действий на всех фронтах с ходом переговоров.
Агентство подчёркивает, что даже при выполнении этих условий угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.
Ранее на этой неделе Иран выдвинул свои пять условий для возобновления диалога, среди которых - окончание войны на всех фронтах (в первую очередь в Ливане), полное снятие санкций, разморозка иранских активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.
Иранская сторона заявляет, что без практического выполнения этих пунктов возвращение к переговорам невозможно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
