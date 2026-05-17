Песков: Обычные водители вполне могут увидеть Путина за рулем соседнего авто

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вполне возможно увидеть Владимира Путина за рулём автомобиля на обычных дорогах. Об этом Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

Учительница Путина рассказала, как он подарил ей кольцо с уральским самоцветом

«Чисто теоретически - да», - сказал Песков.

11 мая президент лично управлял автомобилем, когда заезжал за своей бывшей учительницей Верой Гуревич, приглашённой в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее, в декабре 2025 года, Владимир Путин рассказал, что периодически сам садится за руль и ездит по Москве инкогнито, без кортежа, и делает это довольно часто, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:АвтомобильПутинПрезидентРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры