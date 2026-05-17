Песков: Обычные водители вполне могут увидеть Путина за рулем соседнего авто
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вполне возможно увидеть Владимира Путина за рулём автомобиля на обычных дорогах. Об этом Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
«Чисто теоретически - да», - сказал Песков.
11 мая президент лично управлял автомобилем, когда заезжал за своей бывшей учительницей Верой Гуревич, приглашённой в Москву на празднование Дня Победы.
Ранее, в декабре 2025 года, Владимир Путин рассказал, что периодически сам садится за руль и ездит по Москве инкогнито, без кортежа, и делает это довольно часто, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров
- Серебряный человек и Израиль в алмазе: Как прошло «Евровидение-2026»
- Песков: Обычные водители вполне могут увидеть Путина за рулем соседнего авто
- Джеймс Кэмерон хочет снять «Аватар» 4 и 5
- Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
- Учительница Путина рассказала, как он подарил ей кольцо с уральским самоцветом
- Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 42 украинских БПЛА
- СМИ: Блокада грозит Малаккскому проливу при конфликте США и Китая
- По «Форсажу» снимут сразу четыре сериала
- Россияне не смогут привезти кубок Стэнли в Россию в случае победы в НХЛ