Унижение и «старики»: Продюсер Бурлаков разнес организацию «Интервидения»

Продюсер Леонид Бурлаков заявил НСН, что организовывать подобные конкурсы должны молодые таланты, а не «старики», которые сделали все по примеру СССР. 

В России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично, заявил НСН бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что трансляцию шоу посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. При этом мероприятие не вызвало большого интереса в Китае, пишут местные СМИ. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Бурлаков признался, что конкурс был подготовлен слишком быстро, что недопустимо для таких мероприятий.

Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню
«Я люблю, когда есть органика, когда все настоящее, а не когда что-то собрано и сделано специально. Нельзя взять и создать конкурс из ничего. Это все должно быть настоящим. А это все было показушным, начиная с сайта, который на коленках был сделан. Будущее у конкурса есть, если организаторы серьезно к этому отнесутся, будут серьезно относиться к поп-музыке. Музыка – это часть политики сегодня, нельзя брать и быстро все делать. Нельзя так унижать страну и нашу культуру. Надо, чтобы новые люди приходили и занимались этим. У нас огромное количество талантливых продюсеров, организаторов, музыкантов. Пока я вижу, что это то, что было в Советском Союзе. Если хотите бороться с «Евровидением», это надо делать красиво. Что там старики делают, что здесь старики…Дайте уже возможность молодым сделать», - отметил он.

После «Евровидения» песни не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов, заявил корреспонденту НСН народный артист и продюсер Игорь Матвиенко, который вошел в состав жюри «Интервидения».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:МузыкаИнтервидение

Горячие новости

Все новости

партнеры