В России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично, заявил НСН бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что трансляцию шоу посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. При этом мероприятие не вызвало большого интереса в Китае, пишут местные СМИ. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Бурлаков признался, что конкурс был подготовлен слишком быстро, что недопустимо для таких мероприятий.