Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
17 мая 202615:05
Александр Грин
В Херсонской области полностью или частично обесточены все округа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в домах жителей области.
Ранее 60 тысяч человек в Белгороде остались без электричества из-за ракетного обстрела, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
