Угроза теракта, бойкот и новые правила: Как пройдет «Евровидение-2026»
В этом году конкурс состоится в Австрии.
12 мая в Австрии в Вене пройдет первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2026». Право провести 70-й конкурс в этом году досталось стране благодаря тому, что ее представитель JJ в 2025 году одержал победу с композицией «Wasted Love» на мероприятии в Швейцарии. В этом году организаторы «Евровидения» поменяли правила голосования. Кроме того, сообщалось о подготовке мероприятия при террористической угрозе.
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Уже завтра в Вене состоится первый полуфинал «Евровидения-2026». При этом издание «The Sun» передавало, что организаторы конкурса готовятся проводить его в условиях повышенной террористической угрозы.
По данным источника, власти Вены приняли меры по обеспечению безопасности. В частности, известно, что вокруг столицы Австрии будут дежурить сотни силовиков и кинологов с собаками. При этом вокруг стадиона «Штадтхалле», где запланировано проведение полуфиналов и финала конкурса, ввели строгую систему ограничений — перевели его в «фазу локдауна».
«Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона», - сообщил эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер.
Наиболее вероятным сценарием атаки он назвал «низкотехнологичное нападение», например, наезд автомобиля на толпу. При этом вероятность теракта с использованием взрывного устройства специалист оценил, как более низкую.
Полиция Вены предупреждает о возможных протестах, особенно в день финала конкурса, так как он совпадает с памятной датой «Дня накбы». Это день памяти о перемещении палестинцев в результате арабо-израильской войны 1948 года. Издание передавало, что в подготовке к «Евровидению» Австрия учитывает опыт 2024 года, когда из-за заговора террористов пришлось отменить три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене.
КАК ПРОЙДЕТ КОНКУРС?
В 2026 году состоится 70-й по счету международный песенный конкурс «Евровидение». Первый полуфинал пройдет 12 мая. Второй полуфинал и финал — 14 и 16 мая соответственно.
Право провести юбилейное мероприятие досталось Австрии после того, как в 2025 году исполнитель из этой страны JJ победил на 69-м конкурсе в швейцарском городе Базель с песней «Wasted Love».
Для Вены это станет третьим проведением «Евровидения». Столица Австрии уже принимала конкурс в 1967 и 2015 годах. Ведущими «Евровидения-2026» станут наследница ювелирной империи, певица Виктория Сваровски, а также актер и сценарист Михаэль Островский.
В полуфиналах примут участие по 15 стран. В финал выйдут 25 участников, в том числе государства «большой пятерки»: Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Германия — и по десять лучших исполнителей из каждого полуфинала. Также в этом году после перерыва на конкурс вернулись Болгария, Румыния и Молдавия.
В Сети в качестве главного фаворита выделяют дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen из Финляндии. Конкурсанты выступят с песней «Liekinheitin» («Огнемет»). При этом среди их основных конкурентов называют французского исполнителя Monroe и датчанина Soren Torpegaard.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Кроме того, в этом году голосование на «Евровидении» пройдет по измененным правилам. Известно, что нововведения затронут и полуфиналы, и гранд-финал.
Отмечается, что одним из ключевых изменений стало возвращение комбинированной системы голосования в полуфиналах. Теперь результаты опять будут определять совокупностью голосов профессионального жюри и телезрителей. В 2023–2025 годах полуфинальные итоги формировались только по результатам зрительского голосования, но ранее бесконтрольные массовые голосования неоднократно критиковали.
К тому же организаторы расширили состав национальных жюри с пяти до семи человек. При этом вводится новое правило. Теперь как минимум два члена жюри должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Также представили EBU расширили список профессиональных сфер, из которых могут отбираться эксперты, чтобы повысить разнообразие оценок.
Существенные изменения коснулись и системы зрительского голосования. Так, максимальное количество голосов, которое можно отдать с одного способа оплаты, снижено с 20 до десяти. Отмечается, что это должно ограничить влияние массового повторного голосования.
БОЙКОТ ИЗ-ЗА ИЗРАИЛЯ И НАСИЛИЕ
Однако часть европейских стран отказалась от участия в «Евровидении-2026». Бойкот связан с участием Израиля в конкурсе. Из-за этого на мероприятии не выступят артисты из Нидерландов, Словении, Ирландии, Исландии и даже одной из стран-«хозяек» конкурса — Испании.
Согласно информации «Bild», это крупнейший бойкот в истории шоу со времен «Евровидения-1970». При этом, несмотря на это, организаторы конкурса подтвердили участие артистов из 35 стран.
В свою очередь представитель Израиля Ноам Беттан заявил, что готовится к возможным провокациям во время выступления. Он рассказал, что на репетициях сталкивался с попытками помешать исполнению из-за свиста и выкриков со стороны зрителей и членов команды, пишет «URA.ru».
Кроме политического конфликта, резонанс вызвали и отдельные участники. Например, певицу Александру Кэпитэнеску из Румынии, которая выступит на «Евровидении-2026» с песней «Choke Me» («Задуши меня»), раскритиковали представители правозащитных организаций.
Дело в том, что они усмотрели в композиции оправдание насилия из-за названия и подтекста. Британские активисты даже направили петицию в Европейский вещательный союз с требованием дисквалификации исполнительницы, однако песню все же допустили к конкурсу.
Ранее официальный вещатель «Евровидения» EBU объявил, что этот международный песенный конкурс впервые в истории пройдет в Азии. Первым городом, в котором состоится мероприятие, станет столица Таиланда Бангкок. Финал шоу ожидается 14 ноября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
