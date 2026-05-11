Угроза теракта, бойкот и новые правила: Как пройдет «Евровидение-2026»

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА

Уже завтра в Вене состоится первый полуфинал «Евровидения-2026». При этом издание «The Sun» передавало, что организаторы конкурса готовятся проводить его в условиях повышенной террористической угрозы.

По данным источника, власти Вены приняли меры по обеспечению безопасности. В частности, известно, что вокруг столицы Австрии будут дежурить сотни силовиков и кинологов с собаками. При этом вокруг стадиона «Штадтхалле», где запланировано проведение полуфиналов и финала конкурса, ввели строгую систему ограничений — перевели его в «фазу локдауна».

«Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона», - сообщил эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер.