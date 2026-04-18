Bearwolf или протеже Шамана? Кто представит РФ на «Интервидении-2026»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН говорил, что представлять Россию на «Интервидении» должны малоизвестные артисты.
Накануне певица Bearwolf допустила, что именно она будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии. О своей готовности принять участие в состязании уже говорили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и протеже Шамана, выступавшего на мероприятии от РФ в 2025 году, Никита Осин. Однако некоторые работники музыкальной индустрии считают, что представлять страну на конкурсе должны малоизвестные артисты.
BEARWOLF ПРОТИВ ПРОТЕЖЕ ШАМАНА
Певица Bearwolf (Валерия Василевская) выразила готовность представить Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение».
«Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова», - приводит слова артистки РИА Новости.
Певица рассказала, что не получала прямого предложения представлять Россию на конкурсе, но, по ее словам, «кажется, что это произойдет». Василевская считает, что конкуренции в этом случае нет. На конкурсе выступит тот, «кого судьба выберет», подчеркнула исполнительница.
Народный артист России, продюсер, член международного жюри от РФ на «Интервидении-2025» Игорь Матвиенко уже говорил, что в 2026 году представить страну на конкурсе может Bearwolf.
«У нас есть очень хорошие артисты: и Дима Билан, и Сережа Лазарев, и Полина Гагарина. Они прекрасны, но они унифицированы. Если бы меня спросили, кого отправить на следующее "Интервидение", то я бы отправил кого-то из молодых. Например, Леру Bearwolf, потому что у нее как раз есть эта интересная этническая составляющая, она поет прямо басом почти. Или же сибирский коллектив "Otyken" и группа "Ay Yola" из Башкортостана. Вот такой срез артистов прям идеально подойдет для конкурса. Если рассмотреть вообще этно, то это ансамбль Покровского. У них как раз шесть человек. Они могут уложиться в регламент и показать то, что связано с настоящим фольклором», - приводит слова Матвиенко спецкор НСН.
Bearwolf — российская певица, фитнес-тренер, модель и блогер. Девушка родилась 14 ноября 1996 года во Владивостоке. Артистка стала популярной в том числе благодаря вирусным трекам. Среди хитов Bearwolf — «Один в поле воин», «GODZILLA», «Валькирия», «ТОПИМ», «Посмотри в глаза» и другие.
До этого артист продюсерского центра заслуженного артиста РФ Шамана (Ярослав Дронов), представившего Россию на «Интервидении-2025», Никита Осин признался спецкору НСН, что ему было бы интересно поучаствовать в международном песенном конкурсе в 2026 году.
«Я не знаю, пойдет ли Шаман второй раз на "Интервидение". Мы с ним это не обсуждали. Лично мне было бы интересно поучаствовать в этом конкурсе», - сказал исполнитель.
КАК ОПРЕДЕЛЯТ ИСПОЛНИТЕЛЯ?
16 апреля спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что представителя России на конкурсе «Интервидение» в 2026 году определят организаторы смотра. Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел РФ не вмешивается в содержательную часть музыкального конкурса.
«Есть Фонд "Наследие искусства", который проводил первый конкурс, они активно работают с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Вместе с другими организаторами этого конкурса они будут определять героя будущих музыкальных битв», - приводит слова Швыдкого РИА Новости.
При этом он заметил, что в стране всегда есть талантливые артисты, готовые к участию в таких мероприятиях. Между тем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что представлять Россию на «Интервидении» должны малоизвестные артисты, которым надо помогать пробиваться. По его мнению, знаменитости должны быть вне конкурса.
«Считаю, что существуют разные формы отбора. Устроить всенародное голосование, конечно, можно, но больших звезд надо прекращать отправлять. Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога. Полагаю, "Интервидение" не стоит рассматривать как такой же инструмент, как и "Евровидение". Понятно, что мы хотим культурный прорыв, но я бы многие вещи делал совершенно по-другому. Если и отправлять кого-то на "Интервидение", должен быть достойный отбор среди достойных людей. Это должна быть открытая история, есть запрос на порядочность и честность, в этом плане мы должны быть примером для подражания», - заявил он в разговоре с НСН.
СЛЕДУЮЩЕЕ «ИНТЕРВИДЕНИЕ» И КОНКУРС В РФ
Тем временем в Саудовской Аравии уже начали подготовку к «Интервидению-2026». Страна следующей после России примет у себя международный песенный конкурс.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в королевстве уже определились с организаторами мероприятия. По данным телеканала «Al Arabiya», стороны провели необходимые контакты и решили, кто в структурах Саудовской Аравии будет отвечать за проведение «Интервидения-2026».
Первый за долгие годы международный песенный конкурс «Интервидение» состоялся в России 20 сентября 2025 года на «Live Арене». В нем приняли участи певцы из 23 стран. Победу на «Интервидении-2025» одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
Участник от России Шаман после выступления снял свою кандидатуру с конкурса и попросил членов международного жюри не оценивать его. Однако продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не оценил такой поступок исполнителя.
«Это просто безобразие. Нельзя людей считать за идиотов, не надо принимать участие в конкурсе только для того, чтобы рассказывать, что Россия уже победила. Уважение завоевывается поступками и делами, а не словоблудием. Можно промолчать, можно согласиться, отказаться от своих принципов, своей идеи, можно подыгрывать, поддакивать, но принимать участие в этом балагане не надо», - возмутился он.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе.
Горячие новости
- МИД Турции: Фидан хочет закрытых переговоров с Лавровым
- Актриса Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком
- В РФ разработали уникальную противодроновую сеть
- Bearwolf или протеже Шамана? Кто представит РФ на «Интервидении-2026»
- Володин: В Госдуме рассматривают инициативы по миграционной политике
- В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия
- Лукашенко назвал Трампа временщиком
- В Оренбургской области задержали напавшего на полицейских мужчину
- «Истерика Европы»: США вновь разрешили операции по продаже нефти из РФ
- Лукашенко: Минск ведет диалог с американцами не против России и КНР