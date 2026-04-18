Bearwolf или протеже Шамана? Кто представит РФ на «Интервидении-2026»

Народный артист России, продюсер, член международного жюри от РФ на «Интервидении-2025» Игорь Матвиенко уже говорил, что в 2026 году представить страну на конкурсе может Bearwolf.

«У нас есть очень хорошие артисты: и Дима Билан, и Сережа Лазарев, и Полина Гагарина. Они прекрасны, но они унифицированы. Если бы меня спросили, кого отправить на следующее "Интервидение", то я бы отправил кого-то из молодых. Например, Леру Bearwolf, потому что у нее как раз есть эта интересная этническая составляющая, она поет прямо басом почти. Или же сибирский коллектив "Otyken" и группа "Ay Yola" из Башкортостана. Вот такой срез артистов прям идеально подойдет для конкурса. Если рассмотреть вообще этно, то это ансамбль Покровского. У них как раз шесть человек. Они могут уложиться в регламент и показать то, что связано с настоящим фольклором», - приводит слова Матвиенко спецкор НСН.