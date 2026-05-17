Киркоров рассказал о помощи Болгарии на «Евровидении-2026»

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу ведущей Яны Чуриковой признался, что помогал представительнице Болгарии Dara, выигравшей «Евровидение-2026». Слова артиста Чурикова приводит в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с просьбой помочь стране к нему обратились представители болгарского телевидения, и он согласился.

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь», - сказал Киркоров.

Помог Киркоров: Болгария впервые выиграла «Евровидение»

Он сообщил, что связался с режиссером Фредриком Ридманом и попросил его сделать номер для Dara. Именно он работал с финским рэпером Käärijä на «Евровидении» 2022 и 2023 годов, который занял второе место в 2023-м. Кроме того, Ридман ставил номера победителям 2015-го и 2024-го шведа Монса Сельмерлева и швейцарца Nemo соответственно. Также известно, что среди авторов песни Dara — Димитрис Контопулос, который писал хиты Сергею Лазареву.

Поп-король российской эстрады добавил, что работал с «командой мечты», которая занимается музыкальными номерами более 20 лет. Киркоров рассказал, что помог болгарской певице в отборочном туре. Он заметил, что увидел в девушке потенциал, но, по его словам, Dara была «дивой» без хитов.

При этом артист подчеркнул, что его появление на самом конкурсе вызвало бы «нездоровый интерес» и на мероприятии, и в России. Поэтому он не поехал на него.

Ранее директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что теоретически Россия может вернуться на конкурс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба журнала HELLO!
