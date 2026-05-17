Учительница Путина рассказала, как он подарил ей кольцо с уральским самоцветом

Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, как будущий глава государства подарил ей кольцо с уральским самоцветом. Об этом она рассказала в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

По словам Гуревич, подарок был сделан на деньги, которые Путин заработал в студенческом строительном отряде, работая плотником. Вручая кольцо, он сказал: «Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца».

Гуревич также отметила, что Владимир Путин всегда с удовольствием принимал от неё домашние заготовки, особенно консервированные огурцы.

Ранее Путин лично приехал за рулем автомобиля за Гуревич в гостинцу на Арбате, чтобы отвезти ее на ужин в свою резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
