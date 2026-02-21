В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»

В Саудовской Аравии, где в этом году состоится «Интервидение», уже начали подготовку к международному песенному конкурсу. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне он рассказал, что в королевстве уже определились с организаторами конкурса.

По словам Лаврова, стороны провели необходимые контакты и решили, кто в структурах королевства будет отвечать за проведение «Интервидения-2026».

Первый за долгие годы международный песенный конкурс «Интервидение» прошел в России 20 сентября 2025 года. В нем приняли участи певцы из 23 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Победу на «Интервидении-2025» одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Ранее народный артист России и член жюри международного песенного конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко выразил мнение, что в следующем году представить Россию на конкурсе может певица Bearwolf (Валерия Василевская), приводит его слова спецкор НСН.

