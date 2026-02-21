В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»

В Саудовской Аравии, где в этом году состоится «Интервидение», уже начали подготовку к международному песенному конкурсу. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне он рассказал, что в королевстве уже определились с организаторами конкурса.