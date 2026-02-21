В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»
В Саудовской Аравии, где в этом году состоится «Интервидение», уже начали подготовку к международному песенному конкурсу. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Накануне он рассказал, что в королевстве уже определились с организаторами конкурса.
По словам Лаврова, стороны провели необходимые контакты и решили, кто в структурах королевства будет отвечать за проведение «Интервидения-2026».
Первый за долгие годы международный песенный конкурс «Интервидение» прошел в России 20 сентября 2025 года. В нем приняли участи певцы из 23 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Победу на «Интервидении-2025» одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
Ранее народный артист России и член жюри международного песенного конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко выразил мнение, что в следующем году представить Россию на конкурсе может певица Bearwolf (Валерия Василевская), приводит его слова спецкор НСН.
Горячие новости
- В Саудовской Аравии начали подготовку к «Интервидению-2026»
- Певец Шарлот вступил в коллектив колонии, исполняющий патриотические песни
- Режиссер ленты о Гитлере Дюге экранизирует историю Статуи Свободы США
- Минобороны: ВС РФ освободили Карповку в ДНР
- Гуменник рассказал, что не получил смартфон на ОИ-2026
- Губернатор: В Волгограде в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 4 многоэтажки
- На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
- В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
- «Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
- В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями