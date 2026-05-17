Гражданин Индии погиб при атаке украинского БПЛА в Подмосковье

По данным дипмиссии, сотрудники посольства выехали на место происшествия и посетили пострадавших в больнице. Посольство выразило глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что оказывает всю необходимую помощь раненым, а также тесно взаимодействуя с российскими властями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром в воскресенье в регионе была отражена атака украинских БПЛА. В результате погибли 3 человека - один в Химках, двое - в городском округе Мытищи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».