Гражданин Индии погиб при атаке украинского БПЛА в Подмосковье
Гражданин Индии погиб, ещё трое человек получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Московской области. Об этом сообщает посольство Индии в Москве в соцсети Х.
По данным дипмиссии, сотрудники посольства выехали на место происшествия и посетили пострадавших в больнице. Посольство выразило глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что оказывает всю необходимую помощь раненым, а также тесно взаимодействуя с российскими властями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром в воскресенье в регионе была отражена атака украинских БПЛА. В результате погибли 3 человека - один в Химках, двое - в городском округе Мытищи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
