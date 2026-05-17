Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 42 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 1054 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».