Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 42 украинских БПЛА

Средства ПВО за пять часов уничтожили 42 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 1054 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
