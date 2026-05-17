СМИ: Блокада грозит Малаккскому проливу при конфликте США и Китая

Малаккский пролив соединяет Индийский и Тихий океаны и обеспечивает более четверти мирового товарооборота. В случае потенциального конфликта между США и Китаем он может стать одним из главных инструментов давления сторон друг на друга.

Как отмечается, поставки из Китая в значительной степени зависят от этого маршрута, а для США, Южной Кореи, Японии и Филиппин он является ключевой энергетической артерией.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что в случае войны между Китаем и США в Тихом океане события в Ормузе покажутся лишь «репетицией». Бывший капитан ВМС Австралии Шон Эндрюс подчеркнул, что Малаккский пролив может стать своего рода «контрольно-пропускным пунктом», а его блокада заставит суда идти значительно более длинными и дорогостоящими альтернативными маршрутами.

В отличие от Ормузского, Малаккский пролив контролируется сразу несколькими государствами - Сингапуром, Индонезией, Малайзией и Таиландом, которые совместно обеспечивают свободу судоходства и выступают против любых попыток его ограничить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».